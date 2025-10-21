Martínez Mehner, Thieleman y Batiashvili darán clase en la Universidad Mozarteum de música

"La Universidad Mozarteum de Salzburgo se complace en haber nombrado catedráticos a tres de las personalidades musicales más importantes de nuestro tiempo: Christian Thielemann (dirección de orquesta), Lisa Batiashvili (violín) y Claudio Martínez Mehner (piano), que comenzarán a impartir clases en octubre de 2026", indica la nota.

Estos destacados artistas, "que combinan carreras internacionales de primer nivel con una gran pasión pedagógica", acompañarán a los estudiantes en su camino hacia la profesionalización y desempeñarán un papel clave en el desarrollo futuro de la institución", subrayó la rectora de la Mozarteum, Elisabeth Gutjahr.

La universidad resalta que Martínez Mehner "es uno de los profesores de piano más solicitados y reconocidos a nivel mundial. Imparte clases magistrales regularmente en Europa, Asia y Estados Unidos".

Actualmente, el pianista español nacido en Alemania es profesor de piano en la Universidad de Música de Basilea (Suiza) y en la Universidad de Música y Danza de Colonia (Alemania).

"Sus compromisos internacionales, su amplio repertorio y su actividad docente en instituciones destacadas lo convierten en una de las figuras más importantes del piano clásico", añade.

También Thieleman, actual director general musical de la Ópera de Berlín y exdirector titular de la Staatskapelle Dresden, es considerado "uno de los directores más importantes de nuestro tiempo" y mantiene una estrecha relación con las Filarmónicas de Berlín y Viena.

Es miembro honorario de la Real Academia de Música de Londres, profesor honorario de la Academia de Música Carl Maria von Weber de Dresde y doctor honoris causa de la Academia de Música Franz Liszt de Weimar y de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica).

Batiashvili "es aclamada tanto por el público como por sus colegas por su excepcional virtuosismo y profundidad musical", señala la Mozarteum.

En su nota, recuerda que "ha forjado estrechas y duraderas relaciones artísticas con las orquestas, directores y solistas más importantes del mundo".

Esta universidad austríaca debe su nombre al músico Wolfgang Amadeus Mozart, nacido en la ciudad de Salzburgo, junto a la frontera con la Baviera germana.