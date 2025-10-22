Al menos 31 muertos al explotar un camión cisterna cargado de gasolina en Nigeria

El camión volcó este martes tras un accidente aislado en la autopista Bida-Agale y estalló cuando los residentes locales se apresuraron a recoger combustible del lugar del siniestro, indicó a última hora de este día el portavoz estatal, Wasiu Abiodun.

"Desafortunadamente, residentes de los alrededores de la aldea de Essa, vía Katcha, acudieron al lugar y estaban recogiendo combustible para uso doméstico, pero en el proceso, el camión cisterna se sumió repentinamente en un infierno", explicó Abiodun en un comunicado.

"Cuarenta y ocho personas resultaron afectadas por el incendio, y entre estas víctimas, treinta y una perdieron la vida, mientras que otras aún reciben tratamiento en varios hospitales cercanos", señaló el portavoz, al añadir que "tres motocicletas también resultaron quemadas".

Agentes de policía fueron desplegados en la zona para realizar operaciones de rescate y se abrió una investigación para identificar al conductor y al propietario del camión.

Este tipo de tragedias que implican a camiones cisterna que transportan combustible suceden con relativa frecuencia en Nigeria, uno de las potencias petroleras de África.

Suelen ocurrir debido al mal estado de las carreteras, la deficiente gestión del tráfico y la falta de adhesión a las normas de seguridad por parte de los conductores de camiones, así como al comportamiento imprudente de los ciudadanos.

El pasado enero, al menos 98 personas fallecieron por la explosión de un camión cisterna que transportaba gasolina también en el estado de Níger.