Ejército israelí dice que identificó restos de otros dos rehenes entregados

Zalmanovich, de 85 años al morir, fue secuestrado en su casa en el kibutz Nir Oz y murió en cautiverio el 17 de noviembre de 2023, dijo el ejército de Israel en un comunicado.

Adar murió a los 38 años cuando combatía para defender Nir Oz el 7 de octubre de 2023, y su cadáver se mantuvo cautivo, según el ejército.

Acuerdo de tregua

Bajo el acuerdo de tregua con Israel, el movimiento islamista Hamás se comprometió a entregar todos los rehenes en su poder, vivos o muertos, para el 13 de octubre.

Los 20 rehenes vivos fueron entregados a tiempo, pero Hamás aseguró que enfrentó dificultades logísticas, especialmente con la ubicación de los cuerpos en el territorio devastado por dos años de guerra, para encontrar los restos de los 28 rehenes fallecidos, por lo cual no ha cumplido el cronograma.

