Paraguay anuncia veda pesquera en sus aguas y en zonas compartidas con Argentina y Brasil

La prohibición de pesca en las aguas compartidas con Argentina durará 49 días y concluirá el 20 de diciembre próximo, informó en una conferencia de prensa el director de Pesca y Acuicultura del Mades, Adán Leguizamón.

En el caso de los cauces compartidos con Brasil, la medida regirá hasta el 31 de enero de 2026, agregó el funcionario.

En el territorio paraguayo la veda se extenderá del 2 de noviembre al 20 de diciembre.

Las multas por infringir la veda pesquera oscilan de 3.001 hasta 20.000 jornales mínimos, que equivale a entre 334,6 millones de guaraníes (47.158 dólares al cambio actual) y 2.230 millones de guaraníes (unos 314.288 dólares).

Leguizamón indicó que la disposición exceptúa la pesca de subsistencia realizada por pescadores ribereños que tengan una licencia comercial, pero aclaró que "no se puede extraer" del río ni comercializar las especies de "mayor valor comercial".

La disposición abarca los ríos Paraná, Paraguay, Pilcomayo y Apa, así como otros cuerpos de agua del país, detalló el Mades en un comunicado.

La pesca de subsistencia podrá realizarse únicamente con anzuelo o caña, sin embarcaciones, afirmó el Mades, que detalló que cada pescador puede extraer hasta 5 kilos de peces, pero no podrá comercializarlos.

El Mades informó que el objetivo de la veda es "proteger las especies ictícolas durante su época de reproducción".