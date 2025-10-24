Carín León une su voz con Bon Jovi en versión bilingüe de “We Made It Look Easy”

En esta producción, León aporta versos en español y su característico estilo que lo ha consolidado como embajador global de la música mexicana.

La canción forma parte de 'Forever (Legendary Edition)', el nuevo disco de Bon Jovi que incluye versiones renovadas de los temas de su decimosexto álbum de estudio, Forever, lanzado en junio de 2024.

“Estoy muy orgulloso, casi no me la creo. Bon Jovi es más que un ícono y referente de la cultura. Nunca me imaginé siquiera poder hacer un acercamiento, pero la música y el arte siempre han sido muy buenos con nosotros. Estoy agradecido con esta gran colaboración. Me encanta que voces y referentes como el señor Bon Jovi estén volteando a ver a México y sus sonidos”, expresó en un comunicado Carín León.

El intérprete mexicano es el único artista latino que participa en la nueva producción, que también cuenta con colaboraciones de figuras como Bruce Springsteen, Robbie Williams, Jelly Roll y Avril Lavigne.

La unión entre León y Bon Jovi se gestó meses después de que ambos compartieran un momento en redes sociales, cuando el mexicano anunció su debut en la Sphere de Las Vegas.

En un video publicado junto a WhatsApp y Meta, se muestra la videollamada en la que León le comparte al legendario músico la noticia de su llegada al innovador recinto.

Carín León hará historia al convertirse en el primer artista latino en presentarse en la Sphere, con una serie limitada de siete fechas programadas para septiembre de 2026.