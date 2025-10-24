Seúl mantiene que todavía hay opción de cumbre entre Trump y Kim tras señales del Norte

"En (el lado norcoreano de) Panmunjon se ha observado a Corea del Norte realizando labores de limpieza, eliminación de maleza, arreglo de jardines, poda de árboles y toma de fotografías", dijo el ministro de Unificación surcoreano, Chung Dong-young, en una conferencia de prensa en Seúl.

Agregó que estos movimientos se han detectado en el transcurso de la última semana y que, según informes, es la primera vez que ocurren en lo que va del año. También dijo que Trump y Kim no deben dejar pasar esta "oportunidad única".

Como señales del lado estadounidense, Chung mencionó la visita a Seúl de la vicesecretaria de Estado Allison Hooker este mes para coordinar asuntos relacionados con Pionyang y la decisión del Comando de la ONU de suspender las visitas especiales a Panmunjon.

Con todo, el ministro matizó que considera que hay "una posibilidad del 1 %", dado que no ha habido reportes sobre contactos en curso entre Washington y Pionyang, pero dijo que hay señales de que ambos lados podrían estar preparándose para un potencial diálogo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Situada en la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas, la aldea de la tregua de Panmunjom es el sitio en donde se reunieron Kim y Trump en 2019. El propio ministro había declarado anteriormente que sería el lugar más probable para una nueva cumbre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente estadounidense estará de visita en Corea del Sur del miércoles al jueves de la próxima semana, donde sostendrá encuentros bilaterales con sus homólogos de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y de China, Xi Jinping, al margen de los eventos del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Trump declaró en agosto que le gustaría reunirse "este año" con Kim, mientras el propio líder norcoreano declaró el mes pasado que conserva "buenos recuerdos" del líder de EE.UU., con quien se reunió tres veces en 2018 y 2019 durante el primer mandato del estadounidense.