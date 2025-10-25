Detenido en Francia un sospechoso de intentar violar a una brasileña en un cercanías

El arresto se produjo en la noche del viernes, según informaron medios locales como Actu.fr y Le Parisien, citando fuentes policiales.
El hombre, de 26 años, está acusado de haber tratado de violar a Jhordana, una joven brasileña también de 26 años, el miércoles 15 de octubre a la altura de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), a las afueras de París.
"Me estranguló para hacerme callar. En ese momento sentí que ya no tenía fuerzas", había contado la víctima a los medios en los últimos días.
El agresor no consumó la violación gracias a la intervención de otra pasajera, que además grabó en vídeo al agresor, lo que ha servido para facilitar su identificación.
Las imágenes, además, fueron ampliamente difundidas en las redes sociales.