Detenido en Francia un sospechoso de intentar violar a una brasileña en un cercanías

París, 25 oct (EFE).- Las autoridades francesas mantienen detenido a un hombre como sospechoso de haber intentado violar a una joven brasileña la semana pasada en un tren de cercanías, un suceso que fue captado en vídeo por otra pasajera que logró frustrar la agresión.