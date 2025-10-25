Más de 200 personas protestan contra la propuesta que busca prohibir el burka en Portugal

"Estamos en contra de esta ley porque (va en contra de) la libertad de las mujeres", dijo a EFE Tania, una mujer bangladesí que viste niqab y que salió a protestar junto a otras conocidas.

Y agregó: "La gente puede llevar su vida con libertad, así que nosotras también queremos la libertad a nuestra manera (...) Esto no es un crimen, es mi decisión religiosa y personal".

Con varios carteles en los que se podía leer 'El burka no es un crimen, nosotros no somos criminales. Libertad de religión' o 'Los burkas no son el problema' cientos de personas rechazaron esta propuesta marchando por el centro de Lisboa.

Tania, que lleva ocho años viviendo en Portugal, denunció además el racismo que sufre por llevar el niqab, algo que también sufre su hija en el colegio.

"Muchos estudiantes le tienen miedo, mi hija se siente muy, muy incómoda; y la mayor parte del tiempo dice que no quiere ir al colegio porque siente racismo", continúa, y considera que leyes como esta impulsan más la discriminación en Portugal.

Raquel Varela, profesora y una de las promotoras de esta protesta, aseguró a EFE que se trata de una "artimaña" política para "ocultar la realidad" de los "verdaderos problemas" que enfrenta el país.

"El burka es un tema completamente secundario y marginal frente a los problemas reales a los que se enfrentan las mujeres", denunció, como lo que consideró el desmantelamiento del sistema sanitario o la carestía de la vivienda.

El borrador de ley, presentado por el partido de extrema derecha Chega, fue aprobado en un voto inicial en el Parlamento y ahora tiene que ser estudiado por una comisión legislativa para introducir posibles enmiendas antes de volver al pleno para la votación final.

La iniciativa recibió el respaldo el viernes de los dos socios del Gobierno, el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) y el democristiano CDS-PP, además de Iniciativa Liberal (IL) y Chega.

En su texto, Chega aboga por vetar el uso de "ropas destinadas a ocultar u obstaculizar la exhibición del rostro" en espacios públicos, además de prohibir "forzar a alguien a ocultar su cara por motivos de género o religión" y propone sanciones de 200 a 4.000 euros.