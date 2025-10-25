Trump dice que no perderá el tiempo reuniéndose con Putin si no hay un acuerdo con Ucrania

“Tengo que estar seguro de que vamos a llegar a un acuerdo. No voy a perder el tiempo”, advirtió el mandatario a la prensa en medio de una breve parada técnica en Catar como parte de su viaje oficial a Asia. El distanciamiento entre Trump y Putin creció esta semana, después de que EE.UU. aprobara sanciones contra las dos mayores petroleras rusas, Lukoil y Rosneft.

“Siempre he tenido una excelente relación con Vladímir Putin, pero esto ha sido muy decepcionante”, subrayó el presidente estadounidense sobre las conversaciones para terminar con la guerra.

Trump admitió que había pensado que lograría la paz entre Ucrania y Rusia antes del acuerdo conseguido en Medio Oriente. El mandatario hizo un recuento de los pactos en los que ha intervenido, como el logrado en agosto pasado entre Azerbaiyán y Armenia, que establece una hoja de ruta para poner fin a casi cuatro décadas de enfrentamientos en el Cáucaso Sur.

“De hecho, Putin me dijo por teléfono: ‘¡Vaya, eso fue increíble!’, porque todos intentaron lograrlo y no pudieron”, recordó Trump sobre una conversación con el líder ruso con respecto al pacto firmado por los dos líderes del Cáucaso en la Casa Blanca.

