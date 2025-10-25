Trump dice que podría reunirse con Lula y bajar aranceles en las "circunstancia adecuadas"

"Creo que nos reuniremos, sí. Ya nos vimos brevemente en la Asamblea General de Naciones Unidas", dijo Trump a bordo del avión presidencial Air Force One, que se dirige a Malasia para la primera parada de un viaje a Asia que incluye también visitas a Japón y Corea del Sur.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de rebajar los aranceles del 50 % a las importaciones desde Brasil, el líder estadounidense dejó la puerta abierta y dijo que está dispuesto a ello "si se dan las circunstancias adecuadas".

Un portavoz de prensa que acompaña en Kuala Lumpur al presidente brasileño, donde hoy se reunió con el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, dijo a EFE que "no cuentan con información" sobre la posible reunión bilateral con Trump.

"Tendremos que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos", declaró el portavoz.

Lula y Trump coincidirán en la capital malasia durante la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que se celebra del 26 al 28 de octubre.

Brasil y EE.UU. viven una crisis diplomática inédita después de que el mandatario estadounidense impusiera aranceles del 50% a buena parte de los productos brasileños en represalia por el juicio contra el expresidente ultra Jair Bolsonaro por golpismo.