'Doki Doki' se consolida como la muestra de animación en español de referencia en Japón

“Doki Doki Animación Ñ se consolida como un espacio de encuentro donde las obras iberoamericanas dialogan de igual a igual con la tradición japonesa de la animación", afirmó el director del organizador Instituto Cervantes de Tokio, Víctor Andresco, en un comunicado.

El encuentro arrancó el pasado viernes con la proyección de la cinta de animación 'Dispararon al pianista' (2023), de Fernando Trueba y Javier Mariscal, e incluyó un coloquio en línea con el reconocido directo español.

La tercera edición de 'Doki Doki' acercó al público japonés cintas de animación como la dominicana 'Olivia y las nubes' (2024), la colombiana 'Virus Tropical' (2017) y la española 'Rock Bottom' (2024), entre otras.

Como novedad, según la organización, la muestra de cine estrenó en su tercera edición una colaboración con los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana, incluyendo una selección especial de cortometrajes galardonados con un reconocimiento que arrancó su andadura en 2018 en la isla española de Tenerife.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una colaboración que representa "un paso natural" en la ambición de los Premios Quirino de "conectar la animación iberoamericana con nuevas audiencias", dijo la directora ejecutiva de los galardones, Silvina Cornillón, ya que "Japón es un referente mundial del arte animado".