Policía de Bolivia busca a El Colla, entre rumores de un posible secuestro o asesinato

El uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los narcotraficantes más buscados en la región, apareció el viernes en un video viralizado en redes junto a hombres armados y encapuchados, donde amenaza a su presunto rival, el boliviano Erlan Ivar García López, alias “Colla” o “Presidente”— y asegura estar “listo para la guerra”.

Este sábado, la Policía de Santa Cruz, Bolivia, informó que se investiga el posible secuestro o asesinato de Ivar García, cuya ubicación se desconoce.

Esta información habría llegado a las autoridades a través de los medios y redes sociales, por lo cual la policía activó los organismos de inteligencia para validar la información.

García fue señalado como presunto testaferro del narco uruguayo, con quien hasta 2023 compartía una estrecha relación de amistad. Incluso, fue visto junto a Marset en diferentes viajes en el exterior.

Marset, buscado en 195 países por la notificación roja de Interpol, vivía junto a su familia en Santa Cruz de la Sierra, bajo una falsa identidad, hasta julio de 2023, cuando, aseguró, efectivos policiales lo alertaron y propiciaron su fuga.