Video: Marset reaparece amenazando a su exsocio “El Colla”

El uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los narcotraficantes más buscados en la región, apareció en un video viralizado en redes junto a hombres armados y encapuchados, donde amenaza a su presunto rival, el boliviano Erlan Ivar García López —alias “Colla” o “Presidente”— y asegura estar “listo para la guerra”.

En la grabación que se viralizó en las últimas horas, Marset (34) aparece en medio de un grupo de hombres encapuchados y fuertemente armados y dirige un mensaje contra Erlan García López (33).

“Estamos preparados para hacer guerra”

El uruguayo lo acusa de ser un “sapo” —término usado para referirse a delatores— y le advierte que “está listo para la guerra” contra él y las autoridades “donde quiera que estén”.

“Este video para decirle a Colla, ese sapo, que deje de andar diciendo dónde está uno. Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, otro día en Bolivia, otro en día Colombia”, dice en parte del mensaje, Marset.

“Donde sea, estamos preparados para hacer guerra con el que dónde sea, el Colla, la Policía y no me importa nadie. Nosotros estamos siempre listos, siempre. Téngalo claro. Mejor sean amigos y no enemigos nuestros porque no les va a ir bien”, termina en un tono amenazante el uruguayo.

Secuestro y amenazas

La aparición del uruguayo se produce luego de las acusaciones de García López, quien en 2023 fue capturado en Bolivia cuando era señalado como “número dos” de la estructura presuntamente liderada por Marset.

El Colla el domingo pasado también había difundido un video en el que denunció el secuestro de la madre de su hija, Sorayda Vanesa Ríos Moreira, y de un chofer.

El hecho, denunciado en la zona del Urubó, Bolivia, habría sido ejecutado por un grupo armado que irrumpió en un condominio y se llevó a las víctimas.

En su mensaje, “el Colla” responsabiliza directamente a Sebastián Marset por el hecho y asegura que el narco lo viene “amenazando desde hace un tiempo atrás”.