Condenas de hasta 18 años de cárcel para autores de ataques con bomba en Hong Kong en 2020

Pekín, 27 oct (EFE).- Un tribunal de Hong Kong condenó este lunes a penas de hasta 18 años de prisión a tres personas por su participación en conspiraciones para cometer ataques con bombas durante los inicios de la pandemia de covid-19 entre 2019 y 2020.