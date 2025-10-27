El peso argentino recupera levemente su valor tras las legislativas favorables a Milei

El peso argentino abrió con una fuerte apreciación frente al dólar luego del contundente triunfo del presidente Javier Milei en las elecciones legislativas de medio término, según las pizarras del estatal Banco Nación.

En apenas media hora de operaciones, la ola vendedora hacía subir la moneda argentina 9,5% respecto a la previa de los comicios legislativos.

La cotización enfría semanas de una corrida cambiaria apenas contenida con el anuncio de un millonario auxilio financiero del gobierno de Estados Unidos, que el presidente Donald Trump había condicionado a un triunfo electoral de su aliado.

Recupera valor

En el Banco Nación la moneda argentina cotizaba alrededor del mediodía a 1.370 pesos por dólar estadounidense, frente a los 1.515 del cierre del viernes.

El gobierno de Milei obtuvo el domingo un fuerte respaldo de los argentinos que lo apoyaron con 40,7% de los votos, frente a un peronismo disperso en varias listas que cosechó 31,7%.

Aunque la victoria no le permitió sumar los escaños necesarios para tener mayoría en el Congreso, le proporcionará el número suficiente para promover reformas en los dos años de mandato que le restan, principalmente en áreas como laboral, tributaria y previsional.

También le brinda el número necesario para bloquear un eventual pedido de juicio político y le deja mejor posicionado para conseguir alianzas para sus iniciativas.

El temor a una debacle financiera y a un salto de la inflación si perdía el oficialismo pesó tanto como el apoyo a las políticas del presidente, según analistas políticos.

El gobierno de Estados Unidos había prometido hasta 40.000 millones de dólares en ayuda financiera, aunque Donald Trump había condicionado ese salvavidas a una victoria de su aliado en las urnas.