Calentamiento récord, estrés laboral y dengue: las nuevas verdades de la ciencia climática

El documento resume los diez avances más importantes en la investigación publicados en los últimos 18 meses, junto con unas recomendaciones políticas, y sus promotores confían en que sirva como guía para la toma de decisiones durante la Cumbre del Clima (COP30) de noviembre en Belém (Brasil).

Más de 70 investigadores de 21 países han concluido que, a la vista del calentamiento récord en 2023/24, "las pruebas sobre los factores que impulsan los recientes aumentos de la temperatura global sugieren una posible aceleración del calentamiento global".

También señalan que el rápido calentamiento de los océanos y la intensificación de las olas de calor marinas "están dañando los ecosistemas y aumentando los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos".

Los sumideros de carbono terrestres -ecosistemas como los bosques, que absorben más CO2 del que emiten- "están mostrando signos de estrés a medida que el planeta continúa calentándose", señala otra de sus conclusiones.

"Durante mucho tiempo hemos confiado en los bosques y los suelos para limpiar silenciosamente nuestro desastre de carbono, pero su capacidad está disminuyendo. Eso significa que es posible que estemos subestimando la brecha actual de emisiones, así como el ritmo del calentamiento futuro", ha incidido Sabine Fuss, jefa de departamento del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático y miembro del comité editorial del informe.

El trabajo subraya asimismo que la pérdida de biodiversidad y el cambio climático "se refuerzan mutuamente en un círculo vicioso desestabilizador".

El cambio climático está acelerando el agotamiento de las aguas subterráneas, lo que aumenta los riesgos para la agricultura y los asentamientos urbanos, según la ciencia climática.

Además, el aumento de las temperaturas crea condiciones más favorables para los mosquitos que transmiten el dengue, "lo que favorece la propagación geográfica y la intensidad de la enfermedad".

En el plano de la productividad laboral, los efectos del cambio climático también son notables: "Se prevé que el aumento del estrés térmico reduzca las horas de trabajo y la producción económica".

En el capítulo de recomendaciones, el informe determina que "es esencial ampliar la eliminación de dióxido de carbono de forma responsable, pero centrándose en las emisiones difíciles de reducir".

También considera necesario "reforzar las normas y la transparencia en los mercados voluntarios de carbono para garantizar beneficios reales en materia de mitigación" y destaca que "la combinación de políticas cuidadosamente diseñadas es más eficaz que las medidas aisladas para lograr reducciones profundas y duraderas de las emisiones".

Los autores expresan su deseo de que, entre otros objetivos, durante la COP "se finalice y adopte formalmente la lista de cien indicadores de adaptación -al cambio climático- propuestos en el programa de trabajo de los Emiratos Árabes Unidos y Belém" y se proporcione "la orientación política necesaria para resolver las divergencias pendientes" en este apartado.

El establecimiento de una plataforma oficial de intercambio de conocimientos, "que consolide y sintetice de manera sistemática la evidencia sobre políticas eficaces de mitigación del cambio climático", es otra de sus peticiones a los participantes en la COP.