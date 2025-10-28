Ecuador podría contar con una base militar extranjera antinarco

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, planteó hoy la eventual instalación de una base militar extranjera en el archipiélago de Galápagos, cuando Estados Unidos refuerza su ofensiva contra el narcotráfico en la costa del Pacífico.

“Hay que dejar bastante claro la razón de (la elección de la isla de) Baltra. Uno, pesca ilegal; dos, narcotráfico; tres, control sobre tráfico de combustibles que se mueve de allá. Y también va a generar no solo seguridad, sino beneficios a la población de Galápagos”, dijo Daniel Noboa, uno de los principales aliados del gobierno estadounidense de Donald Trump en la región.

Lea más: Noboa inaugura nuevo mandato en Ecuador con más “guerra” al crimen, comercio e inversiones

Los ecuatorianos decidirán el 16 de noviembre en un referendo si desean o no permitir que bases militares extranjeras operen en el país, lo que está prohibido en la Constitución desde 2008.

Ataque de EE.UU. contra lanchas

En ese contexto, las fuerzas estadounidenses mataron a 14 presuntos narcos en ataques que contra cuatro lanchas en el océano Pacífico, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo que eleva el número de muertos en la campaña antinarcóticos de Washington a al menos 57.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El gobierno de Donald Trump comenzó a realizar los ataques -que los expertos consideran ilegales- a principios de septiembre y ya ha destruido al menos 14 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estados Unidos dispuso un importante aumento de fuerzas militares en Latinoamérica, que según afirma tiene como objetivo combatir el narcotráfico.

Buques de guerra

En la región desplegó siete buques de guerra de la Marina, así como aviones de combate furtivos F-35, y envió al grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford.

La campaña antinarcóticos de Washington aumentó las tensiones regionales. Venezuela acusa a Estados Unidos de conspirar para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Según Caracas, el gobierno de Trump busca “fabricar un conflicto” para justificar una invasión.