Empresarios de Venezuela y de Rusia evalúan en Caracas oportunidades para la cooperación

Caracas, 28 oct (EFE).- Cientos de empresarios de Venezuela y de Rusia analizaron este martes en Caracas oportunidades de negocio para el intercambio y la cooperación entre ambos países, cuyos presidentes, Nicolás Maduro y Vladímir Putin, respectivamente, firmaron en mayo de este año un Tratado de Asociación Estratégica.