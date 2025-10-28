Israel bombardea Gaza tras acusar a Hamás de atacar a sus tropas

Al menos 30 personas murieron en ataques que afectaron varias zonas de Gaza, informó el miércoles a la AFP un portavoz de la Defensa Civil del territorio palestino, que opera bajo el mando de Hamás.

Después del ataque, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que el alto el fuego en Gaza se mantiene a pesar de las “escaramuzas”.

“El alto el fuego se mantiene. Eso no significa que no vaya a haber pequeñas escaramuzas”, afirmó Vance en declaraciones transmitidas por Fox News y publicadas en redes sociales por la Casa Blanca.

“Sabemos que Hamás o alguien más dentro de Gaza atacó a un soldado” de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), pero “creo que la paz del presidente (estadounidense, Donald Trump) se mantendrá”.

Hamás, que tomó el poder en Gaza en 2007, negó haber atacado a tropas israelíes en el territorio. Previamente, acusó a Israel de “violaciones” al acuerdo de tregua y anunció el aplazamiento de la entrega de otro cadáver de un rehén, inicialmente prevista para las 18H00 GMT.

La tregua ya había sido puesta a prueba por actos de violencia mortales el 19 de octubre, cuando Israel y Hamás se acusaron mutuamente de violar el acuerdo.

Este martes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, “ordenó al ejército realizar de inmediato bombardeos en la Franja de Gaza”, indicó un comunicado de su oficina, sin dar más detalles.

La portavoz del gobierno, Shoh Bedrosian, afirmó previamente que todo “se lleva a cabo en plena coordinación con Estados Unidos, con el presidente Trump y su equipo”.

Israel acusa al movimiento islamista palestino Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego vigente en Gaza, después de que el grupo devolviera los restos del rehén Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo, en parte, ya había sido recuperado por el ejército israelí.