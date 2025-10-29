Letal operativo antinarco en Río: qué sabe la Cancillería de los migrantes paraguayos

Una gran operación policial contra el Comando Vermelho, una de las más poderosas bandas del crimen organizado de Río de Janeiro, deja unos 132 fallecidos según el último balance de la Defensoría Pública del estado de Río de Janeiro.
La operación policial buscaba ejecutar 100 órdenes de prisión contra miembros del Comando Vermelho -que tiene tentáculos en varios países de Suramérica- en dos complejos de favelas, las de la Penha y del Alemão.
Lea más: Imágenes sensibles: ya son 120 los muertos durante operativo antinarco en Río de Janeiro
Paraguayos en Río
Consultada una fuente de la Cancillería paraguaya dijo que monitorean la situación y por ahora en el consulado paraguayo en Río no han recibido reportes ni llamados de emergencia de los compatriotas
La representación consular está en comunicación permanente con la policía estadual y las autoridades de Río de Janeiro.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En el listado oficial brasileño no hay registro de paraguayos.
El operativo, el más letal contra el narcotráfico de la historia de Río, tenía como objetivo debilitar el Comando Vermelho, el principal grupo criminal de la ciudad brasileña que opera en las favelas, barrios populares con alta densidad de población.
Lea más: Escenas de guerra en Río de Janeiro: la operación policial más letal
Ayer, se registraron escenas de guerra en la ciudad postal de Brasil: hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos entre las fuerzas del orden y presuntos criminales, que usaron autobuses como barricadas y drones para lanzar bombas, refiere el reporte de AFP.