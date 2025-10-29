Mundo
29 de octubre de 2025 - 12:52

Letal operativo antinarco en Río: qué sabe la Cancillería de los migrantes paraguayos

Personas bajan de un vehículo cuerpos sin vida en una calle hoy, en Río de Janeiro (Brasil).
Personas bajan de un vehículo cuerpos sin vida en una calle hoy, en Río de Janeiro (Brasil). Antonio Lacerda

REDACCIÓN INTERNACIONAL. El letal operativo antinarco en Río de Janeiro deja hasta el momento 132 muertos. Los enfrentamientos entre la policía estadual y las bandas criminales iniciaron ayer en dos favelas. ¿Qué se sabe de los migrantes paraguayos en la ciudad brasileña?

Una gran operación policial contra el Comando Vermelho, una de las más poderosas bandas del crimen organizado de Río de Janeiro, deja unos 132 fallecidos según el último balance de la Defensoría Pública del estado de Río de Janeiro.

La operación policial buscaba ejecutar 100 órdenes de prisión contra miembros del Comando Vermelho -que tiene tentáculos en varios países de Suramérica- en dos complejos de favelas, las de la Penha y del Alemão.

Lea más: Imágenes sensibles: ya son 120 los muertos durante operativo antinarco en Río de Janeiro

Paraguayos en Río

Consultada una fuente de la Cancillería paraguaya dijo que monitorean la situación y por ahora en el consulado paraguayo en Río no han recibido reportes ni llamados de emergencia de los compatriotas

La representación consular está en comunicación permanente con la policía estadual y las autoridades de Río de Janeiro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el listado oficial brasileño no hay registro de paraguayos.

Integrantes de la Policía de Río de Janeiro trasladan a un grupo de personas durante un operativo, en Río de Janeiro (Brasil).
Integrantes de la Policía de Río de Janeiro trasladan a un grupo de personas durante un operativo, en Río de Janeiro (Brasil).

El operativo, el más letal contra el narcotráfico de la historia de Río, tenía como objetivo debilitar el Comando Vermelho, el principal grupo criminal de la ciudad brasileña que opera en las favelas, barrios populares con alta densidad de población.

Lea más: Escenas de guerra en Río de Janeiro: la operación policial más letal

Ayer, se registraron escenas de guerra en la ciudad postal de Brasil: hubo tiroteos, incendios y enfrentamientos entre las fuerzas del orden y presuntos criminales, que usaron autobuses como barricadas y drones para lanzar bombas, refiere el reporte de AFP.