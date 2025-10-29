Video: el papa León saludó a paraguayos en el Vaticano

Como es habitual luego del rezo del Ángelus, el papa León XIV brindó el domingo pasado nuevamente afectuosos saludos a los peregrinos que viajaron desde todo el mundo para participar de la oración católica.
Desde la ventana del tercer piso del Palacio Apostólico, el Pontífice mencionó a los fieles de distintos países, como Brasil y España. Entre ellos, destacó a un grupo de compatriotas de “San Pedro del Paraguay”.
La delegación que viajó para participar de la tradicional oración dominical demostró su gratitud y recibió con alegría la bendición recibida y respondió con muchos aplausos.
El Ángelus es una oración mariana que conmemora la Anunciación del Arcángel Gabriel a la Virgen María y el misterio de la Encarnación del Hijo de Dios. Cada domingo, al mediodía, el Papa la reza públicamente desde la tradicional ventana del Palacio Apostólico que da a la Plaza de San Pedro, donde se reúnen cientos de fieles de todo el mundo.
