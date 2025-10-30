BBVA gana un 4,7 % más hasta septiembre con un récord de 7.978 millones de euros

El grupo financiero informó este jueves de que el margen de intereses de la entidad creció un 2 % (12,6 % sin tener en cuenta la variación de divisas), hasta los 19.246 millones de euros (22.325 millones de dólares), impulsado por la actividad en España, México y Turquía.

Las comisiones netas alcanzaron los 6.071 millones de euros (7.042 millones de dólares), un 5,5 % más (16,6 % en términos constantes) que un año antes, destacando la contribución de los negocios de medios de pago y gestión de activos, y de Turquía.

Tras fracasar hace unos días su oferta de compra de Banco Sabadell, entidad también española, BBVA confirmó hoy el compromiso de iniciar mañana la recompra de acciones pendiente por valor de 993 millones de euros (1.152 millones de dólares) y que pondrá en marcha una recompra adicional en cuanto reciba la aprobación del Banco Central Europeo (BCE).

El beneficio atribuido del grupo creció un 19,8 % sin tener en cuenta la variación de divisas. Y el margen bruto, que representa la suma de los ingresos, aumentó un 3,7 %, hasta los 27.136 millones de euros (31.478 millones de dólares), que sería un 16,2 % sin tener en cuenta la variación de divisas.

El BBVA captó de enero a septiembre el récord de 8,7 millones de nuevos clientes, superando su base de clientes activos los 80 millones al cierre del tercer trimestre.