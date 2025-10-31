EEUU arresta a hombre de Florida por amenazas de muerte contra agentes migratorios de ICE

El arrestado es Joseph Giancola, un residente de Florida que amenazó en la red social Bluesky, usando un pseudónimo, con "disparar a matar" a los agentes si se acercaban a él y escribió mensajes llamando a matar "a esos nazis del ICE".

"Este cobarde individuo profirió repetidas y repugnantes amenazas de muerte contra agentes del ICE", dijo en un comunicado la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Tricia McLaughlin.

El comunicado no revela, sin embargo, cuándo tuvo lugar el arresto o el lugar.

El DHS dijo que los agentes del ICE "se enfrentan ahora a un aumento de más del 1.000 % en las agresiones y un aumento del 8.000 % en las amenazas de muerte".

Subrayó que ha pedido durante meses a políticos y medios de comunicación que moderen su discurso sobre los agentes del ICE, puesto que "comparar al ICE día tras día con la Gestapo nazi, la policía secreta y las patrullas de esclavos tiene consecuencias".

En este sentido, advirtió de que aquellos que realicen amenazas o agredan a los agentes acabarán entre rejas.

El ICE es protagonista de las redadas migratorias que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha intensificado desde su llegada al poder para detener y deportar a los migrantes indocumentados en el país.

A menudo estas redadas han sido extremadamente violentas y han recibido críticas de activistas, organizaciones de derechos humanos y políticos demócratas.