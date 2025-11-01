Kim Jong-un inspeccionó unidad de élite del ejército coincidiendo con la cumbre Seúl-Pekín

Kim visitó en la víspera el cuartel general del XI Cuerpo del Ejército Popular de Corea, la unidad de fuerzas especiales de élite del ejército nacional, y presenció una sesión de entrenamiento, ante la que "expresó su gran satisfacción por la perfecta postura de preparación para la guerra de nuestras fuerzas armadas", según citó la agencia local de noticias KCNA.

Esta unidad de élite es la que desplegó tropas en Rusia a finales del año pasado para apoyar a Moscú en la guerra con Ucrania y viene adquiriendo allá experiencia en materia de guerra moderna.

La inspección del mariscal norcoreano coincidió con la jornada en la que los presidentes Lee y Xi mantuvieron conversaciones en la ciudad surcoreana de Gyeongju en los márgenes de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Ambos líderes acordaron fortalecer la comunicación estratégica para volver al diálogo con Pionyang, durante una reunión en la que Seúl había mostrado su deseo de llevar la desnuclearización del Norte a las conversaciones, aunque los resultados divulgados del encuentro no hicieron mención alguna al tema.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Horas antes, Corea del Norte denunció el anuncio de la Presidencia surcoreana de incluir el tema de su desnuclearización en la agenda de la cumbre con China, calificándola como "una quimera".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante la inspección, Kim afirmó que el Norte debe convertir a su ejército "en uno capaz de librar una guerra real, que sólo consiga la victoria cuando lucha y al que los enemigos teman", según KCNA.

"(Kim) Expuso las políticas estratégicas y las tareas importantes para el desarrollo de las fuerzas de operaciones especiales", y dijo que la Comisión Militar Central del Partido examinará el asunto "a fondo", señaló el citado medio.

El líder norcoreano fue informado sobre el plan operativo de la unidad durante una inspección al centro de operaciones, visitó un museo en las instalaciones y participó en una sesión de fotos con las tropas, cuyas instantáneas fueron difundidas por la agencia.