Xi y el presidente surcoreano se reúnen con la desnuclerización de Pionyang en la agenda

En el encuentro entre Xi y Lee, que según la oficina presidencial surcoreana arrancó a las 16:13 hora local (7:13 GMT), la atención se centra en ver si el mandatario chino hará alguna referencia pública al asunto al término de la reunión.

Lee apeló al papel "crítico" de China para facilitar el diálogo con Corea del Norte durante una rueda de prensa previa a su encuentro con Xi al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Pionyang afirmó este sábado que la desnuclearización de la península coreana es una "quimera", y criticó a Corea del Sur después de que el país asiático confirmara que abordaría el asunto durante su cumbre con China, en la ciudad surcoreana de Gyeongju, a unos 350 kilómetros al sureste de Seúl.

Corea del Norte ha condicionado cualquier diálogo con Estados Unidos a que se descarte el tema de renunciar a su armamento nuclear, mientras mantiene un tono agresivo y distante hacia el Gobierno surcoreano, al que considera un "Estado hostil".

Se trata de la primera visita a Corea del Sur de un mandatario chino en 11 años. En la recepción previa a la cumbre, Xi y Lee pasaron revista a la guardia de honor y saludaron a los miembros de sus respectivas delegaciones, según la oficina presidencial.

Por otro lado, China es el principal socio comercial de Seúl, y la visita de Xi se produce entre la preocupación por las sanciones aplicadas por Pekín este mes a cinco filiales estadounidenses de la naviera surcoreana Hanwha Ocean ante sus tensiones comerciales con Washington.

Se prevé que ambos mandatarios sostengan una cena de Estado y posteriormente Xi regresará a China.