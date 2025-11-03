Alberto de Mónaco inicia su primera visita oficial a Paraguay y viaja después a la COP30

Según anunció el Principado en un comunicado, la primera visita de Alberto de Mónaco a Paraguay, por invitación de Peña, comenzará con una visita al Panteón de los Héroes, "un importante sitio de memoria nacional ubicado en el corazón de la capital paraguaya, que rinde homenaje a las grandes figuras militares y heroicas que contribuyeron a la formación de la identidad del país".

Posteriormente, el soberano del pequeño principado mediterráneo será recibido en el Palacio de Gobierno por el presidente Peña, con quien mantendrá una reunión privada.

Por la noche, Alberto de Mónaco asistirá a la cena de gala de automovilismo, organizada por el Ministerio de Industria de Paraguay, en honor de los pilotos paraguayos de Fórmula 2 y Fórmula 3, Joschua Dürksen y Mateo Valente, respectivamente.

Mañana martes, el príncipe monegasco pronunciará el discurso de apertura en la Conferencia Económica, en presencia del presidente de Paraguay y varios miembros del Gobierno, así como representantes de once empresas del rico enclave mediterráneo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alberto de Mónaco continuará la jornada en el departamento de Alto Paraná, donde visitará la central hidroeléctrica Itaipú Binacional, antes de descubrir las Misiones Jesuitas de Jesús de Tavarangue y Santísima Trinidad, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El miércoles, tras visitar el Parque Olímpico de Asunción, el príncipe pondrá rumbo a Belém, en Brasil, para asistir a la COP30, dedicada a los principales desafíos de la lucha global contra el cambio climático.

Está previsto que Alberto de Mónaco intervenga en la mesa redonda sobre "Clima y Naturaleza: Bosques y Océanos", presidida por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Y el viernes y sábado próximos viajará a São Paulo para una visita privada en el marco de las actividades de su Fundación, que incluirá una reunión con jóvenes líderes empresariales y estudiantes de la Fundación Armando Alvares Penteado (FAAP), señaló el Principado.