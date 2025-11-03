Israel identifica restos a otros tres rehenes secuestrados por Hamás

Las autoridades israelíes identificaron los restos de tres rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y trasladados a Gaza, anunció la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.

“Tras la conclusión del proceso de identificación, representantes de las FDI (ejército) informaron a las familias de los rehenes muertos en acción (...) que sus seres queridos han sido repatriados e identificados”, señaló el comunicado.

Los restos son del capitán estadounidense-israelí Omer Neutra, de 21 años de edad que murió al ser secuestrado, del cabo Oz Daniel de 19 años, y del coronel Asaf Hamami, de 40, el oficial de más alto rango asesinado por Hamás.

Aún faltan ocho rehenes fallecidos

Hamás ha entregado a Israel los restos de 20 de los 28 rehenes muertos que seguían en Gaza y que debían ser devueltos al principio de la tregua en octubre.

Previamente, el ejército israelí indicó en un comunicado que los cuerpos habían sido entregados a la Cruz Roja.

Horas antes, el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qasam, habían anunciado la entrega de “los cuerpos de tres soldados israelíes capturados” y que habían sido hallados este domingo “en el camino de uno de los túneles del sur de la Franja de Gaza”.

Acuerdo de tregua

En la primera fase del acuerdo de tregua, Hamás liberó el 13 de octubre a sus últimos 20 rehenes vivos, tomados en sus ataques contra Israel del 7 de octubre de 2023, que desataron la guerra en la Franja de Gaza.

Ese día Hamás debía entregar los cuerpos de los 28 rehenes fallecidos, pero luego anunció que lo haría a medida que fueran encontrando los restos en zonas bajo escombros.

Los sucesivos retrasos en la entrega de los cuerpos provocaron indignación en el Ejecutivo israelí.

Según el movimiento islamista, localizar los cadáveres está siendo una tarea “compleja y difícil”, en un territorio reducido a ruinas.