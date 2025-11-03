Más del 70 % de los paquetes electorales para el referéndum ya están listos en Ecuador

"El calendario electoral se ejecuta con puntualidad, pero sobre todo con transparencia, avanzando en una de las fases de más alto rigor técnico del proceso electoral", señaló la presidenta del CNE, Diana Atamaint, durante un recorrido por la empresa que integra todo el material que se entrega a las mesas para la jornada de votación.

Atamaint explicó que el proceso de integración de las papeletas, documentos, 'kits' de seguridad, sobres, biombos, urnas y señaléticas se realiza con la supervisión de delegados de las organizaciones políticas y de observadores nacionales e internacionales y "bajo la permanente custodia de las Fuerzas Armadas", que también son los encargados de la distribución del material.

Este proceso llega a ese nivel de avance ya que la impresión de papeletas y documentos electorales también supera el 70 %.

En el caso de las primeras, es de 76,76 %; y en los segundos, el 76,78 %.

Juan Carlos Puente, gerente de la empresa Montgar, indicó que son 70 personas las que están inmersas en este trabajo de integración de paquetes y que, además de la seguridad militar, ellos cuentan con agentes privados y un circuito cerrado de televisión que consta de 38 cámaras, para garantizar la seguridad del proceso.

En total, son 42.006 unidades que se repartirán en los recintos electorales, de los cuales 661 paquetes corresponden a las circunscripciones del exterior, que ya fueron despachados al 100 % y están en proceso de llegada a cada uno de los 38 países donde votarán los ecuatorianos.

A partir del miércoles empezará el reparto a nivel nacional, empezando por las provincias más lejanas o que tienen zonas a las que es más difícil acceder, como las amazónicas Morona Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos y Orellana, y las Islas Galápagos.

Después de ellas se seguirá con las provincias ubicadas en el sur del país, como Loja y Zamora Chinchipe, y así cada día hasta que el 14 y 15 de noviembre los materiales se repartirán en Pichincha, cuya capital es Quito, donde está ubicada la empresa integradora.

Más de una decena de organizaciones políticas y sociales cuentan con autorización del CNE para realizar campaña por el 'Sí' y el 'No' en las cuatro preguntas del referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa.

Aunque durante los primeros tres días de campaña, que inició el sábado, la actividad proselitista ha sido muy poca, ya que coincidió con un feriado nacional de cuatro días por el Día de los Difuntos y la Independencia de la ciudad andina de Cuenca.

Sin embargo, la presidenta del CNE señaló que personal de la Contraloría General del Estado (Tribunal de Cuentas) se encuentra realizando controles para evitar que no se utilicen recursos públicos para realizar proselitismo político.

Más de 13.9 millones de ecuatorianos están convocados a ir a las urnas el próximo 16 de noviembre, donde deberán decidir, además de sobre la instalación de una Asamblea Constituyente, sobre la reinstalación de bases militares extranjeras, la eliminación de la financiación pública a organizaciones políticas y la reducción del número de asambleístas.