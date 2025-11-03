Ucrania neutralizó durante la pasada noche un misil Kinzhal y 115 drones rusos

Veinte de los drones no fueron interceptados e impactaron en once localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea. Varios drones rusos seguían sobrevolando el espacio aéreo ucraniano en el momento de la publicación del balance oficial del ataque.

Rusia también lanzó cinco misiles guiados antiaéreos S-300 o S-400 que no fueron derribados, según el parte ucraniano.

El gobernador de Mikoláyiv, Vitali Kim, explicó que una infraestructura energética resultó dañada por los drones Shahed lanzados por Rusia contra esta región del sur de Ucrania. Una docena de pueblos quedaron temporalmente sin luz debido al bombardeo. Kim informó también de daños en un taller y un edificio de viviendas en la ciudad de Mikoláyiv, que es la capital de la región.

El ataque ruso también causó desperfectos en un edificio administrativo y en las dependencias de una empresa agrícola de Cherníguiv, según informaron las autoridades de esta región del norte de Ucrania.

