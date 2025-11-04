Argentina prohíbe uso y venta de un medicamento fabricado en Paraguay

El Gobierno de Argentina dio a conocer que la ANMAT prohibió este martes la venta, uso y distribución en todo el territorio argentino del medicamento tirzepatida 5mg/0,5 ml, fabricado en Paraguay. Puntualmente, se trata de un fármaco producido por un laboratorio de Asunción y que viene en formato inyectable, con jeringas estériles.

Señalaron que la medida se tomó tras detectarse su comercialización sin registro sanitario ni controles de seguridad en farmacias de la provincia de Buenos Aires. Según el comunicado oficial, el producto no figura en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) ni cuenta con antecedentes de autorización en Argentina, por lo que su procedencia y condiciones de fabricación son desconocidas en dicho país.

¿Qué tiene este medicamento?

El fármaco contiene tirzepatida, una sustancia utilizada para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y, en algunos países, para la obesidad. Ante los posibles riesgos sanitarios, la ANMAT emitió una alerta pública, advirtiendo que el medicamento podría representar un peligro para la salud de los pacientes.

El organismo pidió a profesionales de la salud, distribuidores y al público en general verificar sus existencias y reportar cualquier unidad del producto a través de los canales oficiales del ente regulador.

