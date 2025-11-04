Ataques con drones alcanzan una planta petroquímica y una refinería en Rusia

El jefe de esta estructura del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania agregó que también se han producido cortes de electricidad en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania.

Las fuerzas ucranianas atacan con drones de larga distancia cada semana varias refinerías y otros objetivos del sector energético y el complejo militar-industrial ruso.

En las últimas semanas Kiev ha golpeado también subestaciones eléctricas y otras infraestructuras del sector energético ruso en respuesta a la campaña de bombardeos contra centrales eléctricas ucranianas que comenzó en septiembre.