Colonos hieren con un dron a una voluntaria israelí en una cosecha de Cisjordania

"Hoy se cruzó una nueva línea roja en la cosecha de aceitunas. El dron voló agresivamente durante más de media hora hasta que impactó contra una de nuestras rabinas, causándole una profunda herida en el brazo que requirió su traslado al hospital y puntos de sutura", denuncia la organización en un comunicado.

En un vídeo difundido por la organización, se observa el momento en el que el dron impacta contra esta voluntaria y también como después colonos uniformados y armados lanzan disparos al aire para intimidar a los activistas israelíes que acuden a estas aldeas para ayudar a los palestinos en la recogida de aceituna, que este año está siendo especialmente tensa.

"Al recuperar el dron —prueba evidente del ataque— nos apuntaron con sus armas y dispararon al aire. Ninguno de nosotros estaba armado, ni era amenazante ni violento. Simplemente habíamos venido a acompañar a los agricultores palestinos en la cosecha de sus aceitunas", prosigue la nota.

Para la organización, la agresión "ilustra el peligroso mal uso de las armas militares otorgadas al personal de seguridad del asentamiento" y advierten de que "podría haber terminado en lesiones graves o incluso la muerte".

"En dos semanas de cosecha, hemos recibido nueve órdenes de cierre militar, pero ni un solo arresto de los atacantes. Hemos documentado decenas de incidentes violentos, pero la policía nunca aparece. Cuando lo hacen, detienen a nuestros voluntarios y, en un caso ocurrido la semana pasada, deportaron a judíos estadounidenses a Estados Unidos", critica.

"Hoy también, durante el ataque con drones, los llamamos, pero no vinieron. Tampoco vinieron después del tiroteo. El ejército permanece impasible, o peor aún, colabora activamente con los colonos violentos", sentencia.

El Ejército israelí, por su parte, en declaraciones recogidas por la prensa local, se limitó a decir que se trató de "un incidente excepcional que involucró una conducta poco profesional y que será investigado".

"Se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes contra los involucrados”, agregó.