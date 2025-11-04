El Salvador alista 50 toneladas de suministros para enviar a Jamaica tras huracán Melissa

Los productos no perecederos han sido embalados en las instalaciones de la Aduana Terrestre de la localidad de San Bartolo, cercana a la capital de San Salvador, y posteriormente serán trasladados en las próximas horas al país caribeño, según informó en X la Secretaría de la Presidencia.

Esta ayuda se suma al envío, la noche del pasado 31 de octubre, de una misión humanitaria formada por más de 300 bomberos, salvavidas, policías, militares y profesionales de la salud para "labores de rescate y atención médica" en Jamaica.

El huracán Melissa, que alcanzó categoría 5, ha causado una devastación generalizada en el Caribe. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), cerca de seis millones de personas en Jamaica, Cuba y Haití se han visto afectadas, con graves daños en viviendas, infraestructura y cultivos.

En Jamaica, las autoridades han confirmado al menos 28 muertos y daños "sin precedentes en décadas". El PMA ya ha distribuido alimentos a 1.500 personas y planea asistir a 200.000 mediante ayuda alimentaria y transferencias monetarias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Unión Europea ha destinado 5 millones de euros para apoyar a los países del Caribe afectados, mientras que España, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), envió ayuda a Cuba -el otro país más afectado- y un equipo médico a Jamaica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Colombia y República Dominicana se han sumado con suministros y personal humanitario.