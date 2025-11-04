Empieza el proceso para formar gobierno en Países Bajos liderado por liberal progresista

El presidente del Parlamento, Martin Bosma, recibió a los jefes de grupo para designar a un explorador ("verkenner"), encargado de conversar con todos los partidos con representación parlamentaria para analizar qué combinaciones podrían lograr mayoría.

Bosma destacó el “amplio consenso” alcanzado para designar al exministro Wouter Koolmees, a quien definió como una figura con “una larga trayectoria y gran capacidad para generar confianza”.

Koolmees, de 48 años, es el actual director general de los Ferrocarriles Neerlandeses (NS) y fue viceprimer ministro y ministro de Asuntos Sociales en el tercer gobierno de Mark Rutte (2017–2022).

Fue también mediador en 2021, cuando logró que el liberal VVD, el democristiano CDA, D66 y la Unión Cristiana renovaran su coalición para un cuarto gabinete de Rutte (2022-2024).

El propio Jetten, de 37 años, lo elogió por su capacidad de “conectar ambos lados del espectro político” y consideró fundamental formar “un gabinete estable y ambicioso”. El líder de D66 asumió la dirección inicial de las conversaciones, después de declarar, al ganar los comicios de la semana pasada, que estaba “dispuesto a asumir el cargo de primer ministro”, aunque reconoció la "gran responsabilidad" de liderar unas negociaciones que se prevén complejas.

"Los votantes quieren que dejemos los juegos políticos y trabajemos juntos de verdad", afirmó Jetten.

Se espera que Koolmees presente su informe el 11 de noviembre, tras reunirse con los líderes de las quince fuerzas que han obtenido representación.

Tras finalizar esa tarea inicial, el Parlamento designa a un mediador ("informateur"), encargado de guiar la negociación de los puntos comunes entre posibles socios, y una vez pactadas las bases y cerrados los detalles del acuerdo, se aborda el reparto de ministerios y el nombre del futuro primer ministro, último paso antes de la investidura.

No será una tarea fácil, pues se necesitan al menos cuatro partidos para una mayoría absoluta de 76 escaños.

Con la derecha radical PVV (26 escaños) vetada por la mayoría de las fuerzas, la única mayoría viable de cuatro partidos sería la formada por D66 (26 escaños), VVD (22), CDA (18) y el bloque de ecologistas y socialdemócratas GroenLinks-PvdA (20), que sumarían 86 escaños y son la fórmula preferida de Jetten.

Pero el VVD mantiene su negativa a gobernar con GroenLinks-PvdA, bloque al que considera “demasiado radical”, mientras, la alternativa de derechas que prefieren los liberales, con el euroescéptico JA21 (9 escaños), necesitaría añadir un quinto partido para alcanzar mayoría absoluta.

Dilan Yesilgoz, líder del VVD, reiteró hoy ante la prensa que no gobernará con GroenLinks-PvdA, ni siquiera tras la dimisión de Frans Timmermans y el relevo de liderazgo de la alianza de izquierdas, que pasó ayer a manos de Jesse Klaver, diputado ecologista de 39 años. “La llegada de Klaver no cambia nada. No hay ningún escenario en el que esos partidos estén juntos en un gobierno”, insistió.

Por su parte, el líder de la derecha radical PVV, Geert Wilders, reconoció su derrota y felicitó a Jetten, después de varios días instando a esperar a que el viernes la Junta Electoral publique los resultados oficiales. “La posibilidad de que 30.000 votos más vayan a nuestro lado es pequeña”, dijo tras la reunión hoy con los demás líderes.

La diferencia entre el PVV y D66 supera los 28.000 votos a favor de Jetten, aunque ambos se mantienen con 26 escaños.

Wilders rechazó las voces que le acusan de haber socavado la democracia tras insinuar la semana pasada presuntas irregularidades electorales: “Es una tontería total; investigar (denuncias de posible fraude) refuerza la democracia”, afirmó.

El líder de JA21, Joost Eerdmans, se mostró abierto a participar en un gobierno de centroderecha con D66, CDA y VVD, aunque reconoció que no alcanzarían mayoría solos los cuatro. CDA, liderado por Henri Bontenbal, evitó fijar preferencias, pero pidió una “exploración rápida y basada en el contenido”, sin descartar un gabinete en minoría.

El propio Klaver subrayó que su partido busca “hacer avanzar a Países Bajos, desde la oposición o desde el gobierno”, y expresó su confianza en el trabajo del explorador.

Los 150 diputados de los 15 partidos que integrarán la nueva Cámara se instalará el 12 de noviembre. Las elecciones marcaron también un récord histórico de representación femenina, con 65 diputadas (43,3 %), según la fundación Stem op een Vrouw (Vota por una mujer).