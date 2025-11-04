Felipe VI llama al "silencio de las armas" ante las violaciones del alto el fuego en Gaza

Felipe VI hizo este llamamiento durante su discurso en la cena de gala que los reyes han ofrecido en el Palacio Real al sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al Said, con motivo de su primera visita de Estado a España, a la que han asistido un centenar de invitados, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El rey dedicó parte de su discurso a Oriente Próximo y recordó que España lleva décadas trabajando por la paz en aquella región: "Somos partidarios firmes y convencidos de la solución de los dos Estados", insistió sobre el conflicto de Israel y Palestina.

Por eso, España acogió con satisfacción el plan de paz estadounidense y el acuerdo alcanzado en Sharm al Sheikh (Egipto), ya que puede ser "esa oportunidad para una paz duradera que, desde hace décadas, es el gran anhelo del pueblo palestino y del pueblo israelí", dijo el monarca.

Un escenario en el que un Estado Palestino soberano e independiente conviva en paz y en seguridad con un Estado de Israel, plenamente reconocido por todos, deseó Felipe VI.

En la región, destacó el rey, el Sultanato de Omán es fuente de estabilidad y crecimiento: "un gran ejemplo de tolerancia y convivencia, de tradición y cambio, de respeto y de espíritu de cooperación".

El jefe de Estado español expresó su apoyo a la unidad, la integridad territorial y la soberanía del Líbano y de Irak, y apostó por construir una nueva arquitectura de seguridad regional que permita integrar a Irán en la región y acabar con la guerra en Yemen.

También recalcó que España será siempre un socio comprometido con el multilateralismo y el derecho internacional para una mayor y más eficaz cooperación internacional, y de un continuo avance del respeto a los derechos humanos y la defensa del medio ambiente.

El sultán de Omán, que llegó ayer a España y hoy fue recibido con honores en el Palacio Real y visitó el Senado, destacó en su intervención cómo España "siempre ha sido un puente de civilización y humanidad entre Oriente y Occidente", así como los lazos históricos que unen a los dos países y expresó su confianza en explorar nuevas oportunidades de cooperación y en que el rey viaje a Omán.

Además, subrayó su apuesta por el diálogo y la apertura hacia otras culturas y civilizaciones como "única vía para construir un mundo más comprensivo, estable y cooperativo".

Este miércoles, el sultán será recibido por Sánchez en el Palacio de la Moncloa y después se celebrará un encuentro empresarial España-Omán al que asistirá Felipe VI.