Ferrari ganó 1.219 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 7% más

Los ingresos netos ascendieron a 5.344 millones de euros (6.140 millones de dólares al cambio), un 8 % más interanual, impulsados por un “mix de productos más rico” y un aumento de las personalizaciones, según ha explicado la compañía en su comunicado de resultados.

El beneficio operativo (ebit) fue de 1.597 millones de euros (1.835 millones de dólares), un 12 % más, con un margen del 29,9 %, mientras que el resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 2.072 millones (2.380 millones de dólares), un 8 % superior al del mismo periodo de 2024.

En este tiempo, Ferrari vendió 10.488 vehículos, ligeramente por encima de las 10.427 unidades del año anterior.

Las ventas aumentaron un 3 % en Europa, Oriente Medio y África, se mantuvieron estables en América, y cayeron un 13 % en China continental, Hong Kong y Taiwán.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El consejero delegado de Ferrari, Benedetto Vigna, ha destacado que la empresa “avanza con convicción y fuerte visibilidad en su trayectoria de desarrollo”, subrayando que la marca ha definido “una trayectoria clara en el interés a largo plazo del grupo, sentando las bases para un crecimiento sostenible hacia 2030”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ferrari revisó al alza sus previsiones para 2025: prevé unos ingresos superiores a 7.100 millones de euros (8.1158 millones de dólares), un beneficio operativo de al menos 2.060 millones de euros (2.367 millones de dólares), y un flujo de caja libre industrial cercano a 1.300 millones de euros (1.494 millones de dólares)

En el tercer trimestre, la compañía obtuvo un beneficio neto de 382 millones de euros (439 millones de dólares), un 2 % más interanual, con ingresos de 1.766 millones de euros (2.030 millones de dólares), un ebit de 503 millones de euros (578 millones de dólares) y un ebitda de 670 millones de euros (770 millones de dólares).