Mensajes en móvil de un ministro español lo vinculan con implicados en trama de corrupción

Un informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional, al que EFE tuvo acceso este martes, deja constancia de las relaciones de Torres con Koldo García, antiguo asistente del exministro de Transportes José Luis Ábalos y otro de los implicados en la trama.

Según la investigación, Ábalos pudo haber aprovechado su posición dentro del Ejecutivo español para favorecer la contratación pública de ciertas empresas introducidas por el empresario Víctor de Aldama, el tercer implicado en el presunto entramado.

Ahora la Guardia Civil apunta al intercambio de mensajes entre Koldo y Torres en el verano de 2020 y una cita en un restaurante como prueba de que el asesor del entonces ministro consiguió que el titular de la cartera de Política Territorial se encargara directamente de reclamar pagos pendientes a una empresa de De Aldama por contratos de material sanitario en la pandemia.

En su informe, la UCO recuerda que hay indicios en la causa de que De Aldama pagaba 10.000 euros mensuales a Koldo García por favorecerle en contrataciones públicas.

En aquel momento Torres estaba al frente del Ejecutivo regional de las Islas Canarias (Atlántico), que adjudicó a una de las empresas de De Aldama contratos de suministros de mascarillas por valor de 12,3 millones de euros, aunque no llegó a pagar toda esa cantidad porque surgió un problema con una primera partida: un volumen importante de mascarillas no era FFP2, como se exigía.

Las pruebas aportadas por la UCO en su informe reflejan que la trama llegó a Torres a través de Koldo para que les ayudara a cobrar las facturas retenidas a la empresa por los problemas de homologación de sus mascarillas o por las reticencias de algunos funcionarios sobre el pedido.

Torres se defendió este martes en una rueda de prensa desde la sede de su ministerio tras conocerse el contenido del informe de la UCO.

En ninguna de las páginas del informe "hay comisiones que yo haya solicitado, ni nadie del Gobierno de Canarias", alegó.

"He sufrido un ataque difamatorio, con insidias, con falsedades, con vilezas, de las que se han hecho eco, incluso las han amplificado, partidos políticos", recalcó Torres.

Las presuntas actividades ilegales de importantes ex altos cargos del PSOE, muy próximos al entorno de Sánchez, son uno de los principales argumentos que la oposición usa para criticar al presidente del Ejecutivo y pedir la convocatoria de elecciones anticipadas.

La semana pasada, Sánchez protagonizó una tensa comparecencia ante la comisión que investiga la presunta trama corrupta en el Senado, cámara alta del Parlamento español en la que el conservador Partido Popular, líder de la oposición, tiene mayoría.