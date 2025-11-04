Transportistas de Lima y Callao protestan contra la criminalidad en un nuevo paro parcial

En las zonas periféricas del norte y sur de Lima se observaba a primeras horas de la mañana la ausencia de muchas líneas de transporte público y la aglomeración de personas en busca de una unidad que los movilice a sus centros de labores, teniendo en consideración que el Ministerio de Trabajo ha dado una tolerancia de dos horas para el ingreso.

Algunos autobuses de la zona norte comenzaron a circular vacíos hacia los lugares de concentración donde se reunirán para manifestar su protesta contra la inseguridad y la criminalidad en la ciudad, que según la Fiscalía ha dejado al menos 65 muertos en este sector desde agosto del año pasado hasta octubre último.

La avenida Túpac Amaru, en el distrito de Carabayllo (norte), permanecía bloqueada por buses que tenían pancartas que denunciaban los ataques sufridos en los últimos meses.

Algunos conductores denunciaron en redes sociales que la Policía les exigía que borren los mensajes pintados en sus vehículos que aludían a las extorsiones y asesinatos sufridos.

A pesar de la medida de protesta y del estado de emergencia decretado por el Gobierno de transición en Lima y Callao en la madrugada de este martes una mototaxi, de un servicio local de transporte, fue quemada por desconocidos en el asentamiento Las Américas, en el distrito de Independencia, de la zona norte.

El presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú (Conet Perú), Julio Rau Rau, afirmó que prácticamente todas las empresas de transporte urbano son víctimas de las mafias de extorsionadores y que el paro de esta jornada es un "duelo" como respuesta a la situación de "desesperación" que atraviesan estos trabajadores.

A raíz de este paro, la Autoridad del Transporte Urbano (ATU) confirmó las operaciones normales del Metro de Lima, y el sistema de buses del Metropolitano y sus corredores complementarios.

Igualmente, el Ministerio del Interior informó que la Policía Nacional dispuso el empleo de 21 buses de la institución para transportar a la ciudadanía, en forma gratuita, desde cinco puntos de la capital, en el distrito de Puente Piedra, en el puente Atocongo, en el paradero Manchay y en Puente Nuevo.

En la víspera, el presidente interino de Perú, José Jerí, promulgó una ley para combatir las extorsiones contra los transportistas y anunció una actualización de medidas para endurecer las acciones contra la criminalidad en el marco del estado de emergencia en la capital.