Al menos 85 fallecidos y de más de un millón de afectados por un tifón en Filipinas

Según la Oficina de Defensa Civil, la mayoría de las muertes, cerca de 50, han tenido lugar en la provincia de Cebu (región central de Visayas), debido a aludes, inundaciones y desprendimientos, indicó el viceportavoz del organismo, Diego Mariano, citado por el diario The Inquirer.

Asimismo, seis soldados fallecieron cuando su helicóptero se estrelló el martes en la isla de Mindanao cuando participaba en los operativos de rescate, confirmó hoy el Comando de Mindanao Oriental.

También hubo fallecidos en la región de la Isla de Negros o en provincias como Agusan del Sur, mientras 75 personas permanecen desaparecidas, según la Oficina de Defensa Civil.

El tifón, conocido en el país como Tino, recorrió de este a oeste entre la madrugada del martes y la tarde de hoy la región central del archipiélago filipino, con vientos huracanados y fuertes precipitaciones, que provocaron graves inundaciones.

Más de 1,1 millones de personas se han visto afectadas por la tormenta, que tocó tierra en el archipiélago en cinco ocasiones.

La afectada Cebu ya sufrió el mes pasado un fuerte terremoto de magnitud 6,9 por el que murieron al menos 72 personas.

La gobernadora de Cebu, Pamela Baricuatro, declaró el estado de calamidad en la región a raíz de los "severos daños en infraestructura, edificios públicos y privados, así como zonas residenciales" causados por el tifón.

Varias localidades de la isla quedaron totalmente inundadas, mientras las fuertes corrientes de agua arrastraron vehículos y parte del mobiliario urbano.

En zonas de Cebú donde el agua ya ha retrocedido comenzaron este miércoles las tareas de limpieza y desescombro, mientras la Policía y el Ejército, acompañados de grupos de voluntarios, repartían entre los afectados paquetes de ayuda y alimentos.

El secretario de Defensa Civil, Bernardo Alejandro, declaró al canal ABS-CBN que la recuperación inicial de Cebú podría tardar entre una y dos semanas.

"(La ciudad de) Liloan sigue sin internet, sin luz y sin agua", dijo en Facebook Fernando Frasco, alcalde de esta urbe en el norte de Cebú, donde fallecieron 35 personas, según el regidor.

Mientras Filipinas se recupera del desastre en el centro del archipiélago, las autoridades de la isla septentrional de Luzón -donde se ubica Manila- se preparan para la posible llegada de una tormenta tropical que se espera gane fuerza hasta convertirse en un supertifón antes de tocar tierra el lunes, según el departamento de Meteorología.

Filipinas sufre unos veinte tifones y tormentas tropicales al año, especialmente en la temporada de lluvias, que suele comenzar en junio y terminar en noviembre o diciembre, y los científicos advierten que las tormentas se están volviendo más poderosas debido al cambio climático.

Kalmaegi se dirige al centro de Vietnam, donde impactará en principio entre la noche del jueves y la madrugada del viernes con vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora y dejará lluvias en el país, así como en el sur de Laos y este de Tailandia.

Las autoridades vietnamitas se reunieron este miércoles para comenzar a preparar las posibles evacuaciones y medidas de prevención antes de la llegada del tifón.