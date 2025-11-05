Descubren dos nuevas especies de ranas en los "bosques enanos" de los Andes peruanos

El hallazgo se realizó en la Cordillera de Yanachaga, en la región andina de Pasco.

El descubrimiento, descrito en la revista científica PeerJ, reveló que se trata de especies en simpatría, es decir, que comparten el mismo área geográfica, en el interior del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, y confirmó que, en ambos casos, son pertenecientes al género 'phrynopus' de diferente clado (rama genética).

"Las dos nuevas especies no se recuperaron como especies hermanas cercanas, sino como linajes distintos dentro de este subclado", explicó la publicación.

Encontradas a 3.280 metros sobre el nivel del mar, el primer ejemplar, bautizado como 'phrynopus manuelriosi', en honor al doctor peruano Manuel Ríos, se trata de una rana "de tamaño mediano, distintiva por pequeños tubérculos en los párpados superiores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el talón presenta una hilera de tubérculos a lo largo del borde exterior del tarso (en la parte baja de la pata) y coloración roja en la ingle, los muslos y las superficies ocultas de las pantorrillas", describió el artículo publicado en PeerJ.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El segundo especímen, nombrado 'phrynopus melanoinguinis', del griego melas (negro) e inguina (ingle), "muestra coloración negra en la región inguinal y superficies ocultas de las extremidades posteriores", carece de tubérculos en el talón y los tarsos.

Según informaron los expertos, ambas especies se conocen actualmente sólo de la localidad tipo, y "su descubrimiento, junto con la alteración del hábitat cerca de los límites del parque, pone de manifiesto la urgente necesidad de una protección eficaz de los bosques enanos en la Cordillera de Yanachaga".

El descubrimiento fue liderado, según informó el Sernanp, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, por Pablo Venegas, de Rainforest Partnership y el Instituto Peruano de Herpetología, junto a Luis Alberto García Ayachi, Lesly Luján y Vilma Durán (Instituto Peruano de Herpetología), y Ana Motta, del Biodiversity Institute and Natural History Museum de la University of Kansas.

El parque Parque Nacional Yanachaga-Chemillén integra diversos "ecosistemas frágiles que albergan una alta diversidad de especies endémicas", según describió el Sernanp, y "resalta la importancia de las áreas naturales protegidas del Perú como refugios de biodiversidad única y aún poco conocida".