El BCE observa presiones salariales más estables hasta septiembre de 2026

Los datos preliminares para el primer trimestre de 2026 sugieren un crecimiento salarial menor y más estable, según datos que la entidad publicó este miércoles.

El crecimiento salarial negociado en los convenios colectivos será en 2025 del 3,2 % (4,7 % en 2024 y 2 % entre 2013 y 2023), según reflejan los acuerdos salariales firmados hasta comienzos de octubre de este año.

Posteriormente se reducirá hasta el 1,8 % en el primer y segundo trimestre de 2026 y repuntará hasta el 2,2 % de nuevo en el tercer trimestre de 2026.

El BCE tiene muy en cuenta las subidas salariales al decidir su política monetaria debido a su repercusión en la inflación.

