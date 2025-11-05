Once muertos y 35 heridos al incendiarse una residencia de mayores en el noreste de Bosnia

Según las primeras informaciones, un fuego se desató por razones aún desconocidas en el séptimo piso de la residencia, donde estaban alojadas personas afectadas de demencia o cáncer.

Un gran número de bomberos ha logrado controlar y apagar el incendio, indicaron fuentes oficiales a Klix.

Entre los heridos, que están hospitalizados en el Centro Clínico Universitario de Tuzla, hay policías y bomberos, así como médicos y empleados del asilo, además de residentes.

El director de la residencia, Mirsad Bakalovic, ha dimitido hoy, en medio de informaciones de la prensa sobre denuncias y quejas del pasado por las supuestas malas condiciones de la institución.

Las autoridades locales se disponen a trasladar a otros lugares a los residentes que quedan en el edificio.

La Policía ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.