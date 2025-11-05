Ucrania estrecha la cooperación militar con el Reino Unido, los bálticos y nórdicos

El memorando de entendimiento se enmarca dentro de la llamada Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF), un grupo de cooperación en materia de defensa centrado en el norte de Europa y el mar Báltico que dirige el Reino Unido y que integran también Estonia, Países Bajos, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia.

El acuerdo, que concreta un compromiso alcanzado en mayo pasado en Oslo entre los líderes de los países miembros del JEF, permitirá la participación ucraniana en maniobras militares y reuniones de alto nivel, entrenamiento militar y un mayor involucramiento en las actividades de ese grupo.

"La firma supone un paso importante para el JEF. Refuerza nuestra cooperación, formaliza el marco de la colaboración reforzada y asegura que podamos actuar de forma rápida y efectiva con nuestros aliados, incluida Ucrania, para mantener la seguridad en el norte de Europa", señaló en un comunicado el ministro de Defensa noruego, Tore O. Sandvik.

Su colega ucraniano, Denís Shmigal, señaló en declaraciones recogidas por la televisión pública noruega NRK, que el acuerdo supone un "paso histórico" para todas las partes.

"Reafirmamos nuestro compromiso común con la seguridad europea y la estabilidad, nuestro apoyo reforzado a Ucrania y nuestro esfuerzo continuo para entender y responder juntos a los retos de seguridad regional", consta en una declaración emitida al término de la reunión, celebrada ayer y hoy en Bodø (norte de Noruega).

Se trata de la primera reunión en los algo más de diez años de existencia del JEF que tiene lugar en el Círculo Polar Ártico, lo que según los participantes muestra su compromiso con la seguridad en la región boreal.