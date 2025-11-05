Zapatero responde al rey emérito que España votó salir de la guerra de Irak

Quien fuera presidente del Gobierno español entre 2004 y 2012 respondió así a preguntas de los periodistas a colación de las manifestaciones que el rey emérito Juan Carlos I -que reinó desde la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 hasta su abdicación en 2014-, ha recogido en sus memorias, publicadas este miércoles en Francia.

En el libro, llamado 'Reconciliación', el padre del actual rey Felipe VI afirma que le dijo al por entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, que Zapatero se "equivocó" por su actitud "antiestadounidense" al no honrar la bandera del país en un desfile militar en España en 2003, cuando le faltaba un año para ser presidente del Gobierno.

"No lo sé, puede que me equivocara, pero los ciudadanos votaron y además votaron sacar las tropas de Irak, que es la decisión que un poco está ahí detrás de fondo", recordó Zapatero a preguntas de los periodistas en un acto en el Congreso de los Diputados.

Aludió de forma velada con esas palabras a que un año después, en 2004, ganó las elecciones frente al hasta entonces gobernante y conservador Partido Popular.

Zapatero, del Partido Socialista (PSOE), ganó habiendo comprometido en la campaña electoral que las tropas españolas saldrían de Irak si lograba la victoria. Esa fue la primera medida que tomó cuando llegó al poder.

Sobre lo que escribe Juan Carlos I que le dijo a su hijo, el rey Felipe VI, cuando este le retiró su asignación anual y renunció ante notario a su herencia - "Me puedes excluir sobre el plano personal y financiero, pero no puedes rechazar la herencia institucional sobre la que reposas"-, Zapatero destacó la importancia de "trabajar para que los que te suceden, los que vienen detrás de ti, lo hagan mejor y tengan mejores condiciones".

"Y esa es una lección muy importante en la vida, en cualquier orden; en la vida personal, en la política y también en la institucional. Estoy seguro de que Felipe VI quiere que la princesa Leonor sea mejor que él y yo desearía que el emérito pensara que su hijo es mejor que él", añadió Zapatero.