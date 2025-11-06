China reafirma en la COP30 su compromiso con el "verdadero" multilateralismo para el clima

"Estamos comprometidos con un verdadero multilateralismo", afirmó Ding, uno de los siete miembros del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh).
En este sentido, el alto funcionario chino propuso tres líneas de acción: cumplir con los acuerdos internacionales y actuar bajo el principio de responsabilidad conjunta; ampliar la cooperación global y profundizar la apertura, al construir un entorno internacional financiero favorable que "permita romper barreras" y garantizar el acceso al conocimiento climático para el mundo entero.
Ding recalcó la necesidad de fortalecer la cooperación global en tecnología verde y eliminar las barreras comerciales a los productos sostenibles.
Así mismo el representante del gigante asiático destacó los avances de China en materia de energías renovables y reafirmó el compromiso de su país para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 7 y un 10 % respecto al nivel máximo alcanzado.
El viceprimer ministro señaló que en los próximos cinco años, además de trabajar para reducir las emisiones y la contaminación, actuará en la construcción de barreras de seguridad climática.
La intervención del alto funcionario se da en momentos en que las tensiones comerciales entre el país asiático y Estados Unidos comienzan a ceder, tras la imposición por parte de Washington de elevados aranceles para los productos chinos.
La cumbre de jefes de Estado de la COP30, cuyo país anfitrión este año es Brasil, se extenderá hasta el viernes; mientras que la conferencia climática comenzará de forma oficial el lunes próximo y se extenderá hasta el 21 de noviembre.