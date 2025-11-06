EE.UU. anunciará este jueves otro país que se suma a los Acuerdos de Abraham con Israel

"Los Acuerdos de Abraham son grandes. Estoy volando de regreso a Washington porque vamos a anunciar esta noche a otro país que se suma a los acuerdos", reveló Steve Witkoff, enviado especial de EE.UU. para Medio Oriente, durante el America Business Forum (ABF) en Miami.

El enviado no adelantó el país que se sumará a la iniciativa impulsada por Trump, pero anticipó que "será noticia" para las 18:30 horas del este de Estados Unidos (22:30 GMT).

Los Acuerdos de Abraham se ratificaron en la Casa Blanca el 15 de septiembre de 2020, durante el primer mandato de Trump (2017-2021), cuyo gobierno presumió entonces de haber roto el consenso árabe de no establecer relaciones con Israel sin un acuerdo de paz y un Estado palestino.

Witkoff aseveró que ahora "se está implementado la paz crucial en Gaza", tras el cese al fuego que negoció Trump en octubre entre Israel y el grupo palestino Hamás, luego de más de dos años de guerra.

Pese a dicho pacto, 241 gazatíes han muerto y otros 606 han resultado heridos en medido de ataques de Israel desde que entró en vigor el alto el fuego, el pasado 10 de octubre, según el más reciente balance publicado en la víspera por el Ministerio de Sanidad del enclave, que recoge las víctimas del día anterior.

Aún así, Witkoff manifestó que Estados Unidos tiene un "plan de desarrollo" para Gaza "realmente genial, mucho mejor de lo que todos y cualquiera han discutido antes", que incluye financiamiento y un "aspecto positivo aspiracional" para la gente con "un programa de trabajos tremendo".

"Así que pienso que conforme la gente empiece a ver lo que vamos a hacer ahí, van a estar muy, muy convencidos. Pero, dicho esto, y solo para explicar la posición de Hamás, estamos en el medio de levantar un proceso de decomiso de armas, desmilitarización y amnistía", describió el funcionario.

En total, desde que Israel comenzó su invasión en Gaza tras los ataques de Hamás que mataron a más de 1.200 israelíes el 7 de octubre de 2023, 68.875 gazatíes han muerto y otros 170.679 han sido heridos, según Sanidad.

Witkoff fue uno de los oradores destacados del segundo y último día del ABF, que este jueves reúne en Miami también al presidente de Argentina, Javier Milei; al director de Amazon, Jeff Bezos, y a los tenistas Serena Williams y Rafael Nadal, tras contar el miércoles con el mandatario estadounidense, Donald Trump. EFE.