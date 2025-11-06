La duquesa de Sussex vuelve a actuar ocho años después de dejar Hollywood

El tabloide británico afirma que Meghan Markle, que se hizo famosa en la serie 'Suits', participará en una película titulada 'Close Personal Friends' interpretándose a sí misma.

La duquesa filma actualmente en Pasadena, EE.UU., en una producción de los estudios MGM, centrada en dos parejas, una famosa y otra no.

"Este es un momento muy importante para Meghan y significa su regreso a lo que realmente le apasiona. Ha recibido muchísimas ofertas, pero esta le pareció la adecuada", dijo al 'Sun' una fuente de los estudios.

"Es la manera que tiene Meghan de volver poco a poco al agua y ver si disfruta de estar de vuelta en el plató. Todos los implicados están muy entusiasmados y han jurado guardar el secreto sobre su participación. El príncipe Enrique, por supuesto, la apoya muchísimo y simplemente quiere que Meghan haga lo que la haga feliz", añadió.

La duquesa comunicó en 2017 su decisión de abandonar el mundo de la actuación antes de casarse con el hijo menor del rey Carlos III del Reino Unido. No obstante, los duques decidieron en 2020 abandonar la Casa Real para instalarse en Estados Unidos y ser financieramente independientes.