Papa León XIV recibe al líder palestino Abás

El líder palestino llegó a media mañana al Vaticano para una audiencia privada en el palacio apostólico, la primera en persona desde la elección del pontífice en mayo. Ambos habían mantenido una conversación telefónica en julio.

La visita se produce casi un mes después de que comenzara en la Franja de Gaza un frágil alto el fuego entre Israel y Hamás, tras dos años de un conflicto desencadenado por el ataque de ese movimiento islamista el 7 de octubre de 2023.

La ONU sigue pidiendo a Israel que abra los pasos fronterizos hacia el territorio, donde los habitantes lidian con una grave escasez de agua y alimentos.

Abás es el presidente de la Autoridad Palestina, que ejerce un control limitado sobre Cisjordania ocupada. Su movimiento político, Fatah, es rival de Hamás, que controla Gaza desde 2007.

El miércoles, poco después de su llegada a la capital italiana, el líder palestino se dirigió a la basílica de Santa María la Mayor para rezar ante la tumba del papa Francisco, fallecido en abril, y depositar flores.

“He venido a verlo porque no puedo olvidar lo que hizo por el pueblo palestino” , dijo a los periodistas, refiriéndose al pontífice argentino.

Durante los últimos meses de su pontificado, Jorge Mario Bergoglio endureció sus declaraciones contra la ofensiva israelí, lo que provocó tensiones diplomáticas.

Su sucesor ha mostrado hasta ahora posiciones más moderadas: expresó su solidaridad con la “tierra martirizada” de Gaza y denunció el desplazamiento forzoso de los palestinos, al tiempo que ha dicho que la Santa Sede no puede pronunciarse sobre si se está cometiendo un “genocidio” en el territorio palestino.