Manuel Medrano lanza 'Superior', un disco que recorre su universo sonoro

"Este álbum captura la esencia de mi performance en vivo y narra un poco de la historia de la música con la que yo crecí", aseguró Medrano.

Según explicó el artista, el disco está inspirado en el pop de los años 80 y en músicos como Prince, Michael Jackson, Stevie Wonder, Nile Rodgers o Chic, entre otros.

También refleja una "faceta más íntima" suya como cantautor, por lo que incluye canciones basadas en los baladistas de los años 60.

"Es una fusión atrevida y etérea que representa lo que soy y crea una propuesta cultural inmensa alrededor de todos los sonidos que componen esta obra", añadió el cantante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El álbum, que incluye 15 canciones, llega en el marco de la celebración por sus diez años de trayectoria artística, "refleja el momento más pleno, libre y luminoso" de su carrera, e incluye una colaboración con el músico y compositor mexicano Andrés Obregón en el tema 'Juntos'.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Manuel Medrano es dos veces ganador del Latin Grammy en las categorías mejor nuevo artista y mejor álbum cantautor y actualmente se encuentra en medio de su gira '10 Años Tour', que empezó el 5 de noviembre en Bogotá y terminará en las ciudades estadounidenses de Newark y Miami los días 12 y 14 de diciembre próximo, respectivamente.