Trump dice a líderes europeos que "pueden aprender" de Orbán cómo manejar la inmigración

"Les dije que debían respetar a este hombre. También pueden aprender de Víktor. Víktor ha mantenido una postura muy firme, sobre todo en lo que respecta a la inmigración, la inmigración ilegal", aseguró Trump durante un encuentro en la Casa Blanca con el ultraconservador Orbán, al que elogió por su "excelente gestión"

El mandatario estadounidense insistió en que Orbán "no ha aceptado a nadie en todos estos años" y les pidió imaginar "cuánto mejores serían estos países si no tuvieran la tremenda delincuencia que ha llegado con la inmigración masiva a Europa".

"Tienen que detenerla. Y no solo detenerla, sino revertirla. Tienen que expulsarlos (a los migrantes). Nosotros lo hemos hecho aquí. No entra nadie. Ahora las fronteras están cerradas", agregó Trump.

El republicano añadió que casi todos los líderes europeos "son sus amigos", pero siempre defiende a Orbán, cuyas posiciones ultranacionalistas y conservadoras lo han aislado en muchas ocasiones de los demás miembros de la Unión Europea (UE).

"Siempre les digo que yo defiendo a Víktor, mientras que mucha gente no lo hace, porque en muchos casos, es por envidia", dijo sin mencionar nombres específicos.

Trump también insistió en que "la relación con Europa es muy buena", a pesar de que no está de acuerdo "con lo que están haciendo en materia de inmigración".

"Pero coincido con ellos en muchos otros temas", matizó el presidente estadounidense al recordar el "gran" acuerdo comercial pactado con Bruselas.

Orbán por su parte, advirtió que no llegó a Washington para pedirle a Trump que medie en sus "conflictos con la UE"

"Dentro de la UE, gestionaremos todos nuestros asuntos con la mayor humildad posible. Soy el primer ministro con más años de servicio en Europa. Sobreviví a todos los primeros ministros que nos atacaron, y estoy seguro de que sobreviviremos también los próximos años, así que gestionaremos nuestros conflictos con éxito", indicó el húngaro.